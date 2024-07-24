Политолог Сафаров заявил, что договор России и Ирана поможет справиться с санкциями

Договор о стратегическом всестороннем партнерстве между Россией и Ираном даст возможность Тегерану смягчить негативные последствия западных санкций и поднять Исламскую республику на новый уровень развития, заявил Раджаб Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана, в беседе с НСН .

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что окончательная подготовка соглашения о стратегическом партнерстве завершена, а предстоящее его подписание он охарактеризовал как «исторический момент».

Сафаров отметил, что Россия проявляет большой интерес к укреплению связей с Ираном, учитывая его геополитическую значимость и стратегическое положение в мире. В свою очередь, последний также заинтересован в более прочных отношениях с Россией.

Эксперт подчеркнул, что Иран испытывает постоянное давление санкций со стороны Запада, особенно со стороны США, и сталкивается с угрозами от враждебных государств. Поэтому партнерство с Россией может существенно смягчить последствия ограничительной политики. Кроме того, сотрудничество с РФ позволит использовать научный, экономический и культурный потенциал, что создаст возможности для нового этапа развития страны, добавил он.