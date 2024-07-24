Политолог Сафаров допустил пункт о помощи при нападении в договоре между РФ и Ираном

В соглашении о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вполне может быть предусмотрен пункт о взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Такое мнение высказал директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров НСН.

Пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщала о планах подписания крупного межгосударственного договора в январе по итогам встреч министров обороны двух стран, которые обсуждали вопросы военного сотрудничества. Вероятно, в этом договоре будет уделено особое внимание военно-техническому сотрудничеству, предположил Сафаров.

Он объяснил, что если документ нацелен на стратегическое взаимодействие, то подобные условия обязательно должны быть включены, поскольку любая угроза, которую может ощутить Иран, в конечном итоге затронет и российские интересы. Это связано с тем, что Россия не сможет реализовать свои проекты, которые уже находятся в процессе выполнения.

Экономика и политика страны будут зависеть от успеха этих проектов, и в случае агрессии или военного конфликта пострадают обе стороны. Чтобы избежать этого, логично было бы включить такую статью, как в соглашении с Северной Кореей, чтобы предупредить тех, кто может пытаться эскалировать обстановку вокруг Ирана, добавил Сафаров.

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