Политолог Рудая указала на попытки Франции вернуть утраченные позиции в Африке

Политолог Инна Рудая прокомментировала предупреждение Службы внешней разведки России о планах Франции осуществить неоколониальные перевороты в ряде африканских государств. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Эксперт напомнила, что некоторые африканские правительства начали переориентироваться на сотрудничество с Россией, включая военную сферу, что демонстрирует лучшие результаты.

«В Мали после вывода французских сил был отозван ряд лицензий иностранных компаний на добычу полезных ископаемых, при этом подписаны соглашения о строительстве золотоперерабатывающего завода с российским участием», — отметила аналитик.

По ее словам, постепенное вытеснение французского влияния в Африке российским создает серьезные стимулы для Франции попытаться восстановить утраченные позиции. Вопрос состоит лишь в том, насколько эффективной окажется эта попытка и удастся ли ей достичь поставленных целей.