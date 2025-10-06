Политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН прокомментировал ситуацию с появлением беспилотников в воздушном пространстве Германии, подчеркнув, что она может быть использована местными СМИ для усиления враждебности по отношению к России.

Рар указал, что канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о том, что беспилотники, появившиеся в небе Германии, принадлежат России и представляют собой попытку шпионажа и запугивания населения. В связи с этим в аэропорту Мюнхена и других немецких городах были прерваны рейсы, что вызвало недовольство среди авиапассажиров.

Рар выразил сомнения в обоснованности утверждений о принадлежности беспилотников к России, подчеркнув, что нет доказательств, подтверждающих, что дроны пересекали границы других стран, прежде чем войти в воздушное пространство Германии. Он также указал, что подобные инциденты могут быть использованы для пропаганды антироссийских настроений и усиления напряженности в отношениях между Россией и Западом.