Политолог Рар предположил, что Европа готова пойти на раздел Украины

Немецкий политолог Александр Рар поделился с сайтом KP.RU мыслями о вероятности прямого столкновения Европы и России.

По словам эксперта, европейские страны начинают понимать риски прямого конфликта с государством, обладающим ядерным оружием. Он сравнил такую ситуацию с подписанием смертного приговора.

«Растет ощущение, что Европа, скрежеща зубами, готова пойти на раздел Украины, понимая, что по-другому уже не выйдет», — отметил аналитик.

На его взгляд, в таком сценарии отдельные европейские военные контингенты могут быть направлены в западную часть страны, чтобы сохранить лицо и стабильность.