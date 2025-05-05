Немецкий политолог Александр Рар раскрыл причины неприятия жителями Западной Германии политической силы «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил News.ru.
По мнению аналитика, жители западных регионов оказались подвержены мощному влиянию антифашистских лозунгов, навязанных СМИ.
«Западным немцам промыли мозги антифашистскими лозунгами и демонизацией такой альтернативы для Германии. Средства массовой информации и пропагандистские инструменты здесь работают на очень высоком уровне», — заявил эксперт.
Он отметил, что уровень пропаганды и манипуляции общественным мнением достиг небывалого масштаба. Рар не смог спрогнозировать дальнейшие сценарии развития ситуации.
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