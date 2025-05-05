Немецкий политолог Александр Рар раскрыл причины неприятия жителями Западной Германии политической силы «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил News.ru .

По мнению аналитика, жители западных регионов оказались подвержены мощному влиянию антифашистских лозунгов, навязанных СМИ.

«Западным немцам промыли мозги антифашистскими лозунгами и демонизацией такой альтернативы для Германии. Средства массовой информации и пропагандистские инструменты здесь работают на очень высоком уровне», — заявил эксперт.

Он отметил, что уровень пропаганды и манипуляции общественным мнением достиг небывалого масштаба. Рар не смог спрогнозировать дальнейшие сценарии развития ситуации.