Политолог Рар: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пользуется популярностью у немцев

Кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поддерживает существенная часть граждан. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН .

По его словам, местные жители верят в способность Мерца обеспечить экономическое благосостояние в стране. А вот внешнеполитические темы не так сильно их волнуют, добавил эксперт.

«Думаю, что вопрос войны и мира будет играть в Германии вторую роль. <…> Народ голосует за того, кто обеспечит им надежную и стабильную жизнь», — отметил Рар.

Он также рассказал, что на западе стране большинство молодых людей верят партии «Зеленых» и Мерцу, которые уверяют в скорой победе Украины.