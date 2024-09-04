Политолог Прохоров назвал людоедскими призывы Джонсона «снести» Керченский мост

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине «снести» Керченский мост в разговоре с пранкерами, которые представились от имени Жака Аттали. В беседе с Life политолог Валерий Прохоров назвал его заявления людоедскими.

«Джонсон, полагая, что говорит с таким же „людоедом“, как и он сам, не стеснялся в своих откровениях», — добавил политолог.

Также в разговоре с пранкерами Джонсон заявил, что Украине нужна массовая мобилизация. В целом эти слова и призывы дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу, укладываются в контекст его прежних заявлений, отметил Прохоров.