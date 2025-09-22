Политолог Подопригора допустил большой раскол в США на фоне убийства Кирка

Политолог и публицист Борис Подопригора прокомментировал убийство молодого политика Чарли Кирка в США, а также обстановку на Западе. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам эксперта, гибель известного сторонника Дональда Трампа выходит за пределы семейной трагедии и символизирует возможную глубокую политическую поляризацию американского общества.

«Аналитики увидели замах на идейно-политическое переустройство американского общества по обновленной модели Монро: „Америка — наша, а с остальным миром пусть разбираются те, у кого на это есть средства“», — отметил Подопригора.

Он также указал на изменение расстановки акцентов в международной повестке. Интерес мировых СМИ к событиям на Украине заметно угас, и в фокусе вновь оказываются идеи республиканского кандидата Дональда Трампа, направленные на завершение военного конфликта, недопущение вступления Украины в НАТО и достижение компромиссных договоренностей по границам.