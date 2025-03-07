Политолог Перенджиев заявил, что США должны первыми начать ядерное разоружение

Соединенные Штаты должны сделать первый шаг на пути к сокращению ядерных вооружений. Об этом в разговоре с News.ru сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Собеседник считает, что США, Россия и Китай должны заключить договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. При этом он добавил, что США не ратифицировали этот договор и не соблюдают его условия, написал «ФедералПресс».

«Россия предупреждала — если ядерные испытания возобновятся, то и РФ испытает свое ядерное оружие», — сказал Перенджиев.

Речь о разоружении идет не только о США, России и Китае, но и о Франции и Великобритании. Политолог напомнил, что эти страны также обладают ядерным оружием.