Политолог Перенджиев спрогнозировал жесткий ответ на поставки европейских ракет Украине
Военный политолог Александр Перенджиев оценил последствия передачи Европой дальнобойных ракет Украине для ударов вглубь российской территории. Ответ будет жестким, отметил эксперт в беседе с «Инфо24».
Как написал «ФедералПресс», ВСУ могут получить от Германии 100–150 крылатых ракет Taurus, дальность которых ограничена 600 километрами.
«Немецкие Taurus имеют больший радиус действия и более продвинутые характеристики, однако я уверен, что российские военные справятся и с этими ракетами», — отметил аналитик.
По его словам, реакцией России могут стать удары по европейским военным объектам, которые осуществляют поставки ракет Украине.