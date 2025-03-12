Политолог Орлов: Зеленский может использовать США для возвращения Саакашвили

Власти Украины могут попытаться использовать США для возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного на родине к девяти годам колонии. Такое мнение высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что киевский режим уже несколько лет активно требует освобождения Саакашвили.
«Давление на Тбилиси оказывалось даже по высоким дипломатическим каналам», — отметил аналитик.
По словам политолога, после вынесения приговора у Владимира Зеленского остался только один шанс вернуть соратника. Речь идет о переговорах с Соединенными Штатами, во время которых и могут поднять тему Саакашвили.
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