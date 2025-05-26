Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поделился мнением с RT относительно отрицательных последствий европейского курса, предусматривающего отказ от российских энергоресурсов и иных видов сырья.

По словам эксперта, Польша своими действиями создала серьезные трудности как для собственной экономики, так и конкретно для аграриев страны, что служит наглядным примером неудачной экономической стратегии, идущей вразрез с интересами собственных граждан.

«Не секрет, что стоимость производства в других отраслях также взлетела, сделав европейскую продукцию неконкурентоспособной. Наверное, наиболее ярко это проявляется на примере автопрома», — добавил аналитик.

Вместо признания ошибок и восстановления сотрудничества с Россией, отметил политолог, власти ЕС и Польши продолжают прибегать к запретительным мерам защиты рынков, что ведет к удорожанию товаров и ухудшению условий жизни потребителей.