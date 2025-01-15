Политолог Ордуханян заявил, что Трамп не сможет легко решить украинский конфликт

Фото: РИА «Новости»

Избранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании сделал множество громких заявлений, которые пообещал реализовать вскоре после инаугурации. Однако важно помнить, что Трампу вряд ли удастся с легкостью урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с сайтом Lenta.ru.

«Все переговоры, проблемы санкций — это вопросы на долгую перспективу, быстро ничего не произойдет», — отметил специалист.

Он добавил, что стране необходимо самостоятельно искать выход из ситуации, не ориентируясь на позицию США.

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