Политолог Ордуханян усомнился в возможности импичмента Трампа

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» прокомментировал слухи вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа. По мнению специалиста, вероятность такого сценария крайне мала.

«Никакой импичмент Трампу не грозит. Это сложная процедура, требующая как минимум двух третей голосов в сенате. Противники Трампа вряд ли получат такую поддержку, даже если демократы выиграют выборы», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что высказывания Трампа о возможном импичменте направлены исключительно на мобилизацию своей электоральной базы перед предстоящими выборами в конгресс. Ордуханян охарактеризовал подобные дискуссии как обычные политические интриги, ставшие привычным элементом американской внутрипартийной борьбы.