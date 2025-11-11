Политолог Ордуханян сообщил, что одобренные сенатом США законопроекты помогут положить конец шатдауну

Пакет законопроектов, одобренных сенатом США, может поспособствовать завершению шатдауна. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, республиканцам удалось набрать большинство голосов благодаря переманиванию семи представителей Демократической партии.

«Там были определенные компромиссы. Судя по всему, республиканцы согласились не увольнять дополнительных федеральных служащих и, более того, восстановить некоторых уволенных», — отметил аналитик.

Политолог подчеркнул, что такая договоренность стала результатом функционирования системы издержек противовесов, однако ее долгосрочность остается под вопросом.