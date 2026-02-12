Политолог Ордуханян призвал защитить российский флот, отправляющий нефть на Кубу

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил «Ридусу», что поставка топлива на Кубу важна для репутации России в регионе. Он отметил, что Вашингтон усилил давление на остров, создав там энергетический кризис, угрожающий экономическим интересам Москвы.

Ордуханян призвал власти России предпринять конкретные шаги по защите поставок нефти, включая организацию военного сопровождения судов. Это позволит показать решимость Кремля поддерживать союзников и укрепить позиции страны в Латинской Америке.

«Необходимо обеспечить военное сопровождение танкеров. Американцы должны знать, что в случае возникновения какой-либо угрозы Россия готова ответить. <…> Если мы проявим выдержку и покажем, что не бросаем друзей в беде, имидж России в Латинской Америке повысится», — заключил эксперт.