Политолог Ордуханян предрек Трампу победу в деле об иностранной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила помощь по линии USAID. Колумбийский суд признал данное решение необоснованным. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, американский лидер не станет возобновлять помощь в течение установленных двух дней. После апелляции дело может сильно затянуться.

«Я полагаю, Трамп в конечном итоге победит. Тем более, что у него очень богатый опыт судебных разбирательств», — заявил эксперт.

Он также напомнил о деятельности ведомства по повышению эффективности правительства, которым руководит Илон Маск. Организация не способна воздействовать на федеральных судей, но клерки, подающие иски, могут оказаться под ее влиянием, пояснил Ордуханян.

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