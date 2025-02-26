Политолог Ордуханян предрек Трампу победу в деле об иностранной помощи
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила помощь по линии USAID. Колумбийский суд признал данное решение необоснованным. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян.
По его мнению, американский лидер не станет возобновлять помощь в течение установленных двух дней. После апелляции дело может сильно затянуться.
«Я полагаю, Трамп в конечном итоге победит. Тем более, что у него очень богатый опыт судебных разбирательств», — заявил эксперт.
Он также напомнил о деятельности ведомства по повышению эффективности правительства, которым руководит Илон Маск. Организация не способна воздействовать на федеральных судей, но клерки, подающие иски, могут оказаться под ее влиянием, пояснил Ордуханян.