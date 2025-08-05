Политолог Рафаэль Ордуханян выразил мнение изданию «Ридус» о визите специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа в Россию, считая его потенциально бессмысленным мероприятием, финансируемым американскими гражданами.

Согласно публикации издания The Hill, Уиткофф намерен посетить российскую столицу в ближайшие дни с целью убеждения президента России Владимира Путина поддержать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Ордуханян обратил внимание на неизменность позиции Кремля по поводу условий прекращения конфликта на территории Украины. Россия настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, выводе войск из территорий, присоединенных к России, полном разоружении украинской армии и декларировании политики деполитизации радикальных движений, сказал он.