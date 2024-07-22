Политолог Ордуханян: демократы не смогут отменить президентские выборы в США

Демократическая партия не сможет отменить президентские выборы в США, чтобы не допустить возвращения Дональда Трампа к власти. Такое мнение выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, на сегодняшний день Трамп является основным претендентом на победу в избирательной гонке. Его кандидатура всех устраивает.

«Я думаю, выборы состоятся в любом случае, и Трамп на них победит", — подчеркнул политолог.

Кроме того, Ордуханян не исключил вероятности второй попытки покушения на Дональда Трампа в ближайшее время.