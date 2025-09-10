Политолог Оленченко сообщил о вытеснении украинской повестки в Европе

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил о тенденции постепенного вытеснения украинской тематики из приоритетов европейской политики. Об этом сообщил RT .

Напомним, представитель ЕС Кая Каллас презентовала доклад о расходах европейских стран на поддержку Украины почти пустому залу парламента.

«Причин достаточно много. Одна из них — Соединенные Штаты Америки показывают, что это не та тема, которая является актуальной. Я думаю, что эти сигналы многие в Европе слышат», — отметил аналитик.

По его словам, подобное восприятие совпадает с позициями большинства членов Евросоюза, которые наиболее четко выразили венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.