Политолог Мухин назвал главным поводом для встречи лидеров БРИКС торговую войну США

Политический аналитик Алексей Мухин высказал предположение в эфире телеканала «Звезда» о возможных направлениях обсуждений лидеров государств-членов БРИКС в ходе виртуального саммита объединения.

По словам эксперта, поводом для встречи стало начало торговой войны, инициированной Соединенными Штатами против большинства мировых держав. Страны-участницы альянса стремятся объединить усилия, направленные на минимизацию последствий введенных администрацией Трампа необоснованных таможенных тарифов, негативно влияющих на многие государства. Мухин подчеркнул, что подобный подход американского лидера представляется ошибочным, приводящим к обратному результату.

Помимо прочего, специалист обратил внимание на заявление Вашингтона о признании организаций БРИКС серьезным конкурентом США, вследствие чего участники союза начали рассматривать возможность отказа от расчетов в долларах.

Дополнительно Мухин указал на вероятность рассмотрения вопроса о создании благоприятных условий торговли и логистического взаимодействия среди членов блока, что позволит смягчить негативное влияние наложенных американскими властями ограничений.