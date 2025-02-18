Политолог Евгений Михайлов в интервью RT заявил, что западные бренды не смогут вернуться в Россию на тех же условиях, что и раньше. Он подчеркнул, что многие рыночные ниши уже заняты российскими производителями.

Михайлов выразил обеспокоенность по поводу возможного ущерба национальной экономике и интересам в случае возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул, что российские производители уже заняли значительную долю рынка и что возвращение западных компаний может негативно сказаться на их положении.

В связи с этим Михайлов предложил рассмотреть новые законодательные меры для регулирования ситуации в случае возврата таких компаний. Он также отметил, что приоритет следует отдавать компаниям, которые еще не полностью заменили импорт, и где есть возможность закрыть определенные проблемные зоны.