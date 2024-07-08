Политолог Михайлов: Запад заинтересован в заморозке конфликта на Украине

Многие западные страны заинтересованы в заморозке конфликта на Украине, поскольку они не готовы к полномасштабному противостоянию с Россией. Об этом сообщил политолог Евгений Михайлов в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, сегодня у США и Евросоюза нет для этого необходимого количества современных вооружений. Однако Запад уже готовится перестроить собственный военно-промышленный комплекс для наращивания производства, для этого ему нужно время.

При этом России заморозка на условиях Запада не выгодна, отметил Михайлов.