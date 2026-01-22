Политолог Михайлов выделил два эпизода, приведших к охлаждению отношений между Трампом и Макроном

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ОТР проанализировал причины, лежащие в основе разногласий между президентами Франции Эммануэлем Макроном и США Дональдом Трампом. Он выделил два ключевых эпизода, приведших к охлаждению отношений двух лидеров.

Первым стал эпизод, связанный с предложением Макрона о приглашении России на заседание G7. Президент Франции предпринял попытку организовать встречу с российским лидером, рассчитывая на улучшение позиций Франции в международных делах. Однако Трамп счел такую инициативу неуместной и принял ее как проявление слабости французского лидера. Американский президент привык занимать доминирующее положение и не терпит попыток коллег равняться с ним.

Второй инцидент произошел в контексте запланированной инициативы Трампа по созданию международной структуры под названием «Совет мира». Макрон решил отказаться от участия в данном мероприятии, что, вероятно, задело самолюбие Трампа. Последний публично объявил, что Франция и ее лидер не нужны в новой организации, продемонстрировав тем самым пренебрежительное отношение к европейским партнерам.

Дополнительным моментом, обусловившим охлаждение отношений, стало выступление Макрона, в котором французский лидер обещал противодействовать планам США по приобретению Гренландии. Это заявление могло быть воспринято Трампом как открытое нарушение субординации и попытка бросить вызов его лидерству.