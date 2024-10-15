«Хезболла» нанесла удар по израильской военной базе, из-за чего пострадали 58 человек. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал политолог Евгений Михайлов.

По словам специалиста, прилет беспилотника по территории ЦАХАЛ — подготовка к более сильной атаке.

«Они нанесли десятки, если не сотни выстрелов ракетами и перегрузили израильское ПВО. В этот же момент они запустили десятки дронов, двое из которых успешно проникли», — пояснил эксперт.

Вторжение БПЛА указывает на недостатки системы ПВО Израиля, считает Михайлов. На его взгляд, «Хезболла» сделает выводы и нанесет новые удары.