Политолог Михайлов: удар «Хезболлы» по базе ЦАХАЛ — подготовка к более сильной атаке
«Хезболла» нанесла удар по израильской военной базе, из-за чего пострадали 58 человек. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал политолог Евгений Михайлов.
По словам специалиста, прилет беспилотника по территории ЦАХАЛ — подготовка к более сильной атаке.
«Они нанесли десятки, если не сотни выстрелов ракетами и перегрузили израильское ПВО. В этот же момент они запустили десятки дронов, двое из которых успешно проникли», — пояснил эксперт.
Вторжение БПЛА указывает на недостатки системы ПВО Израиля, считает Михайлов. На его взгляд, «Хезболла» сделает выводы и нанесет новые удары.
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