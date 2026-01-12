Политолог Михайлов спрогнозировал трудности для ЕС при попытке защитить Гренландию

Европейские государства могут столкнуться с серьезными проблемами при осуществлении миссии «Арктический страж» по обеспечению безопасности Гренландии. Такое мнение высказал политолог Евгений Михайлов в интервью « Абзацу ».

Специалист обратил внимание на отсутствие готовности противостоять Соединенным Штатам и ограниченный военный опыт у стран ЕС. По словам аналитика, объединение сталкивается с серьезными техническими пробелами.

«Сейчас им нужно создавать вообще новые технологии. Если американцы захотят, они это проглотят очень быстро, у них есть такие возможности», — отметил эксперт.

Он также предположил, что страны Европы предпочтут искать решение путем переговоров.