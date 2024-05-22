Политолог Михайлов: признание Палестины помешает Израилю аргументировать агрессию

Власти Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании государственности Палестины. Это помешает Израилю аргументировать агрессию, сообщил политолог Евгений Михайлов в беседе с RT.

По его словам, чем больше стран будет признавать государственность Палестины, тем меньше вариантов будет у Израиля и главного его союзника США аргументировать свои действия на территории Палестины.

В случае продолжения операции в секторе Газа, страны «Шиитского пояса» могут объединить усилия против Израиля, отметил Михайлов.