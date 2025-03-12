Политолог Мезюхо: Зеленский пытается угодить Трампу после перепалки в США

Соглашаясь на 30-дневное прекращение огня, президент Украины Владимир Зеленский пытается угодить Дональду Трампу после перепалки в Овальном кабинете. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

Собеседник считает, что «офис Зеленского хотел бы втянуть Россию в аналог Минских соглашений».

«Трамп — импульсивный политик. Он хотел бы, чтобы военный конфликт прекратился по мановению ветра или волшебной палочки. Ему необходимо демонстрировать постоянные успехи, и в каком-то смысле Владимир Зеленский после знаменитой перепалки в Белом доме пытается угодить», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, реальное заключение соглашения о прекращении огня в российско-украинском конфликте намного сложнее.