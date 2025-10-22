Политолог Мезюхо заявил о попытках ЕС сорвать визит Путина в Венгрию

Политолог Иван Мезюхо поделился взглядом на реакцию Евросоюза на предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в Венгрии. Об этом сообщило ОТР .

Специалист охарактеризовал поведение евроструктур как попытку помешать проведению мероприятия путем выражения резких антироссийских выпадов.

«Евросоюз будет пытаться навязать Путину и Трампу участие Владимира Зеленского в этом саммите. Но я думаю, что это контрпродуктивно, этого не произойдет», — добавил аналитик.

Кроме того, эксперт заявил, что попытка ареста президента РФ в странах Евросоюза абсолютно нереальна, так как подобная акция фактически означала бы объявление войны России.