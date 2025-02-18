Политолог Мезюхо: в Саудовской Аравии стороны будут обсуждать не только Украину

Политолог Иван Мезюхо в интервью RT поделился своими предположениями о темах, которые могут быть обсуждены на переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Собеседник считает, что, помимо обсуждения украинского конфликта, стороны затронут и другие вопросы — вероятнее всего, речь будет идти о Сирии и об Израиле.

«Сам факт этой встречи — это уже свидетельство большого сдвига в межгосударственных отношениях Москвы и Вашингтона», — добавил Мезюхо.

Американская делегация, вероятнее всего, затронет вопросы, связанные с архитектурой глобальной безопасности, считает политолог.