Политолог Мезюхо: США прекращают «печатать» деньги для киевского режима

Сын президента США Дональд Трамп — младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать «выиграть» без финансирования Соединенных Штатов. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, соответствующее высказывание — ответ на хамские заявления украинского политика. Эксперт также предположил, что слова Трампа-младшего отражают и мысли его отца.

«В конце концов, я думаю, уже сегодня можно говорить, что США прекращают быть печатным станком для киевского режима», — подчеркнул специалист.

В заключение Мезюхо отметил, что украинская сторона больше не сможет получать деньги безвозмездно.