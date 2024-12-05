Газета Wall Street Journal написала, что украинские власти планируют объявить о своей готовности к заключению мирного соглашения с РФ. В беседе с RT ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, довольно сложно доверять материалам западных масс-медиа, ведь они уничтожили собственную репутацию.

«Однако в любом случае можно говорить о том, что публикации подобных сообщений могут свидетельствовать о намерении США оказывать давление на киевский режим для более-менее скорейшего прекращения конфликта», — отметил эксперт.

Соединенные Штаты, пояснил политолог, понимают, что не вытянут противостояние на три фронта. Речь идет о спецоперации на Украине, экономическом конфликте вокруг Тайваня и войне на Ближнем Востоке.