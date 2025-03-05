Политолог Мезюхо: США игнорируют обязательства в отношении союзников

Фокус внимания США сосредоточен в первую очередь на собственном экономическом успехе. А вот взятые много лет назад обязательства в отношении союзников игнорируются. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT .

Специалист назвал выступление президента Дональда Трампа перед конгрессом настоящей голливудской речью. Главным образом она была направлена именно на внутреннюю аудиторию, заявил аналитик.

«Трамп строил планы, отчитывался о текущей проделанной работе и постоянно апеллировал к социально-экономическим и нравственным проблемам американского общества», — пояснил Мезюхо.

Он также рассмотрел выступление американского лидера как проявление фактической консервативной революции, происходящей в Соединенных Штатах.