Политолог Мезюхо спрогнозировал большой отток граждан с территории Украины

Российский политолог Иван Мезюхо в беседе с RT указал на колоссальный отток граждан Украины за последние годы, комментируя статистику Госпогранслужбы Украины.

Ранее в ведомстве сообщили, что за последние сутки украинскую границу пересекли 150 тысяч человек, что стало рекордом за последние годы.

Собеседник издания считает, что множество украинских семей уже давно неполные.

«Я думаю, что число тех, кто пожелает пересечь границу, будет расти из-за военно-политического фактора», — добавил Мезюхо.

Граждане не хотят оставаться на территории, где идут боевые действия, сказал он.