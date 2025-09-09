Политолог Мезюхо сообщил, что Макрона не отправят в отставку

Французский лидер Эммануэль Макрон вряд ли оставит свою должность добровольно. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо в беседе с RT .

По словам эксперта, нынешняя обстановка вокруг Макрона значительно сложнее, нежели на старте его президентского срока, когда страна переживала волну массовых демонстраций движения «желтые жилеты».

«Это политическая катавасия», — заявил аналитик.

На взгляд Мезюхо, действующий глава государства останется на своем посту и не подвергнется отставке. Политолог также допустил, что причины активной военной риторики Макрона относительно украинского конфликта кроются в его стремлении повысить шансы занять кресло генерального секретаря НАТО после ухода Марка Рютте.