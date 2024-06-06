Политолог Мезюхо назвал Зеленского отыгранной картой для США

Президент Украины Владимир Зеленский стал для США отыгранной картой и сам это прекрасно понимает. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, осознание того, что от него скоро избавятся, заставляет Зеленского вести себя, как загнанная в угол крыса. Тем временем США все-таки смогут надавить на него и заставить понизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет.

«То, что Зеленский — отыгранная карта, на мой взгляд, понимает и сам Зеленский. Именно поэтому он так резок порой в своих заявлениях, неадекватен в своих публичных комментариях и интервью», — отметил политолог.

Он добавил, что Зеленского потерпят еще максимум до весны следующего года. Потом от него избавятся и заменят новой марионеткой.

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