Политолог Мезюхо нашел в словах Макрона об украинских территориях стремление к балансу

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые среди европейских политиков открыто высказался о возможности признания Украиной факта утрат территорий. Политолог Иван Мезюхо считает, что риторика Макрона свидетельствует о попытке найти баланс между политическим реализмом и формальным соблюдением существующих правовых рамок. Об этом написал ОТР.
По его словам, французский президент стремится выстроить конструкцию, при которой де-факто согласие Украины на отказ от территорий не подкрепляется юридическим оформлением.
Несмотря на новизну и значимость заявления Макрона, оно сопровождается «сомнительной репутацией» самого политика, что оставляет открытым вопрос о дальнейшей судьбе сказанного, добавил Мезюхо. Не исключено, что Франция попытается сохранить гибкость в подходе, оставляя пространство для маневра в зависимости от дальнейшего развития международной ситуации, заключил собеседник.
