Политолог Мендкович не увидел предпосылок для смены политической верхушки Ирана

Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана о возможном прекращении существования Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и слова наследного принца шаха Ирана Резы Пехлеви о «крахе Исламской Республики».

Мендкович считает, что иранское общество привыкло к действующей системе правления и адаптировалось к ее особенностям. Население не желает кардинальных перемен, несмотря на имеющиеся проблемы, такие как коррупция, бюрократия и внутренняя политическая нестабильность.

Сейчас, по его словам, отсутствуют предпосылки для свержения власти в Иране. Внутренние конфликты и недостатки власти не приводят к массовым протестам. Позиция Ирана остается стабильной, и нет оснований ожидать каких-либо внезапных изменений власти, сказал он.