Политолог Мартынов назвал госпереворот в Боливии заказом из США

Государственный переворот, который произошел в Боливии, вполне может быть заказом властей США. Об этом сообщил НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

По его словам, американцам выгодны беспорядк в Боливии. Потому что последняя поддерживает Россию, а также страны-участницы БРИКС.

«Американцы не успокоятся, Боливия и дальше будет испытывать серьезные противоречия, попытки свержения власти, переформатирования внешней политики страны», — отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация в Боливии крайне нестабильная, в стране есть довольно много противоречий. Поэтому США не составило бы труда устроить там цветную революцию.