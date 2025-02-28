Политолог Марков: Украина не получит системы ПРО в рамках сделки по металлам

Политолог Сергей Марков в беседе с изданием «Инфо 24» высказал предположение, что Украина не получит системы ПРО и ракетные базы в рамках сделки с США по редкоземельным металлам.

Он указал на то, что в сделке между Соединенными Штатами и Украиной есть большие противоречия.

«Украинская сторона считает, что прибыль от сделки будет покрывать будущие поставки ракет, систем ПРО и прочего оружия, а Трамп рассчитывает с ее помощью вернуть 350 миллиардов долларов», — сказал Марков.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассчитывает получить от США около 15-20 систем ПРО в рамках сделки по недрам.