Политолог Маркелов: визиты Орбана могут служить целям Трампа

Венгерский премьер Виктор Орбан и Дональд Трамп — друзья, поэтому международные визиты Орбана в Россию, Китай и Украину могут служить целям американского бизнесмена. Об этом сообщил политический советник Сергей Маркелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, сейчас венгерский премьер собирает свежую информацию от разных сторон. Ее он сможет лично доставить кандидату в президенты США для «финального рывка» в предвыборной кампании.

При этом не стоит надеяться на то, что Орбан играет на российской стороне — это не так, отметил Маркелов.