Политолог Маркелов назвал возможным полное ядерное разоружение мира

Полное ядерное разоружение мира возможно. Для такого исхода необходимо выполнить ряд условий. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, в данном контексте речь должна идти о полном уничтожении всех запасов. Только ликвидацию можно считать гарантией.

«Шаг назад от этой идеальной формулы — это хотя бы полностью запретить разработки любые. Сегодня принять решение о контроле — это не проблема», — добавил аналитик.

Маркелов назвал менее идеальным сценарием контроль разработок. Кроме того, он предложил убрать человеческий фактор из соответствующей темы и доверить управление искусственному интеллекту.