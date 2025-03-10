Политолог Маркелов назвал возможным полное ядерное разоружение мира
Полное ядерное разоружение мира возможно. Для такого исхода необходимо выполнить ряд условий. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в данном контексте речь должна идти о полном уничтожении всех запасов. Только ликвидацию можно считать гарантией.
«Шаг назад от этой идеальной формулы — это хотя бы полностью запретить разработки любые. Сегодня принять решение о контроле — это не проблема», — добавил аналитик.
Маркелов назвал менее идеальным сценарием контроль разработок. Кроме того, он предложил убрать человеческий фактор из соответствующей темы и доверить управление искусственному интеллекту.
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