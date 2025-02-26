Политолог Манойло: ЕС желает «застолбить» часть ресурсов на территории Украины

Доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предложение, которое было озвучено Украине по поводу полезных ископаемых от Европейского союза.

По словам собеседника, ЕС своим предложением пытается показать, что тоже должен участвовать в сделке, но при этом боится президента США Дональда Трампа. Манойло добавил, что Европа желает «застолбить» часть ресурсов на территории Украины.

«Если Европа не заявит о своих претензиях на какую-то часть этих ресурсов, очевидно, Трамп заберет все», — сказала Манойло.

Доктор экономических наук Николай Межевич указал на то, что экономическая оценка недр территории Украины давно не велась. Только образованные специалисты смогут ответить на вопрос, какие ископаемые там есть на данный момент.