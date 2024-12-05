Политолог Кургинова заявила, что президента Южной Кореи подозревали в коррупции

Не исключено, что действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, как и некоторых его предшественников, ждет тюремное заключение из-за обвинения в коррупции. Такое мнение выразила в беседе с «Известиями» эксперт КГ «Полилог», политолог Дарья Кургинова.

Она отметила, что президентский пост в Южной Корее всегда был своего рода расстрельным. Потому что должность учредили только в 1948 году, и восемь человек, которые ее занимали или были свергнуты, или заключены в тюрьму.

Исходя их этого, можно сделать вывод, что Юн Сок Еля тоже ждет не самое радостное будущее, тем более, что его подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.