Политолог Крутаков высказал мнение, что Трампу вряд ли удастся наладить отношения США с Россией

Российский политолог Леонид Крутаков в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что в случае его переизбрания на президентский пост он рассчитывает «снова поладить» с Россией.

По словам специалиста, экс-главе Белого дома вряд ли удастся наладить отношения с Россией.

«Трамп и перед прошлыми выборами, когда он победил, говорил то же самое, но никаких налаживаний отношений с Россией не произошло», — сказал он.

Крутаков предложил посмотреть на стратегические интересы США и сравнить их с интересами России. Как заметил политолог, они диаметрально противоположны.