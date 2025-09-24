Признание Палестины европейскими странами может являться своеобразным вызовом для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин, сообщило ОТР .

Эксперт напомнил, что ранее американский лидер активно поддерживал Израиль, однако в настоящее время его отношение стало более осторожным и неопределенным.

«Позиция Соединенных Штатов так и не прояснилась, то ли Израиль вышел из подчинения и сам уже агрессирует без Соединенных Штатов, то ли есть какие-то договоренности непубличного характера», — отметил аналитик.

По мнению востоковеда Александра Каргина, поддержка Израиля со стороны США может прекратиться только при смене главы Белого дома на демократа.