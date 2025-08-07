Политолог Кошкин назвал встречу Трампа и Путина ключевой для урегулирования украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп осознает важность личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для продвижения процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Таким мнением поделился профессор кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Эксперт пояснил, что текущая напряженность требует взаимовыгодного диалога, способствующего поиску компромиссных решений. При этом подчеркивается значимость визита специального посланника Трампа Стивена Уиткоффа, который провел длительную беседу с Владимиром Путиным, затронув вопросы сотрудничества России и США в различных сферах международной политики.

Кошкин также напомнил, что американская сторона демонстрирует заинтересованность в поддержании регулярных консультаций и обсуждения ключевых вопросов, включая украинский кризис, отметив открытость российской стороны к подобным инициативам.