Политолог Кортунов: главные проблемы ЕС кроятся внутри, а не снаружи

Политолог Андрей Кортунов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Европы. Он считает, что главные проблемы ЕС действительно кроятся внутри, а не снаружи.

«На протяжении многих десятилетий Европа развивалась путем расширения, углубления интеграционных процессов. И казалось, что этот путь фактически бесконечен», — сказал он.

Теперь, по словам Кортунова, выяснилось, что Европейский союз наталкивается на очень серьезные преграды во время расширения. Внутри самой конструкции существует масса противоречий, добавил он.

Ранее Ди Вэнс заявил, что главная угроза для Европы — не Россия, а ее же миграционная политика, разрушающая культурную основу стран, а также экономическая политика, снижающая конкурентоспособность.