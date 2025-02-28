Политолог Корнилов: либеральные СМИ копят силы для «мочилова» Трампа
Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов поделился прогнозом относительно предстоящей информационной атаки на команду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, сейчас американские либеральные СМИ, такие как CNN, восстанавливают силы и готовятся к новой волне критики.
«Думаю, ключевой датой будет 100 дней Трампа на посту. И после этого начнется такое „информационное мочилово“ самого Трампа и всей его команды», — заявил аналитик.
На взгляд политолога, эта кампания обещает быть значительно серьезнее, чем скандал вокруг якобы «вмешательства» России в выборы 2016 года.